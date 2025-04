Aline Patriarca tem mania exposta por ex-namorado: "Tinha muito"

Cantor viveu romance com a ex-PM - Foto: Reprodução

Após deixar o Big Brother Brasil 25, a baiana Aline Patriarca viu sua vida pessoal virar assunto nas redes. Entre as muitas revelações, um ex-namorado famoso resolveu falar sobre o romance que teve com a ex-PM e revelou que a relação foi tão intensa que até virou música.

O cantor baiano Filipe Escandurras, conhecido por diversos sucessos no pagode e no axé, contou ao gshow que viveu uma história marcante com Aline antes de ela entrar para o reality da Globo. A inspiração foi tão forte que rendeu a canção "Me Viciou", na qual ele canta o verso "te bloqueei, mas já desbloqueei".

Escandurras e Aline | Foto: Reprodução

Escandurras explicou que a letra reflete a dinâmica do casal, marcada por momentos de intensidade, e expôs uma mania da ex-sister.

"Na nossa relação tinha muito isso, né? A Line é bem explosiva e eu também. Então, quando a gente se estressava, era aquele ciclo: bloqueava, desbloqueava, ela bloqueava, desbloqueava... Acabamos colocando isso na música também", revelou o cantor.

Apesar de o relacionamento não ter seguido adiante, Escandurras fez questão de elogiar a ex-BBB e reforçar o carinho que sente por ela.

"A Aline é uma menina por quem eu tenho um carinho muito grande. A gente viveu um romance bem legal e, abaixo de Deus, ela me trouxe essa inspiração para fazermos essa música maravilhosa."

Escandurras e Aline Patriarca juntos após o BBB?

Mesmo com toda a repercussão, o cantor revelou que ainda não conversou com Aline desde que ela deixou o reality.

"Não mandei mensagem porque imagino que ela está com muita demanda de trabalho. Vou aguardar para ver se ela quer entrar em contato comigo."