Davi Brito toma decisão drástica após “brigar muito” com a mãe

Davi Brito e Elisângela Brito - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Davi Brito, de 22 anos, revelou em vídeos publicados nos stories do Instagram nesse domingo, 30, que vai se mudar e passar a morar sozinho nos próximos dias. O campeão do BBB 24 vai sair da casa da mãe, Elisângela Brito. Ele também falou sobre a sua relação com a genitora.

“Eu vou estar me mudando nos próximos dias. Vai ser uma correria, uma grande batalha tribal. Eu vou me mudar para uma nova casa, começar a morar sozinho, [ter] responsabilidade, chegou a hora”, iniciou Davi, que seguiu: “Eu sei que tem filho que mora com a mãe até os trinta anos, mas eu acho que já está na hora de eu começar a fazer uma mudança na minha vida, assumir minhas responsabilidades de homem”.

O baiano aproveitou para falar sobre a relação com a mãe. Davi contou que eles brigam “muito”. “A casa de minha mãe aqui nunca vai deixar de ser minha casa também, ela vai estar aqui, eu sempre vou estar aqui com ela. Depois da faculdade eu posso passar para fazer o almoço. Eu sempre vou estar aqui perto dela”, afirmou.

Davi Brito completou: “Eu e minha mãe a gente briga muito. Briga assim, ela fala, eu falo, mas assim, eu amo minha mãe. Ela é a mulher da minha vida. Ela estava chorando de manhã porque eu vou embora. Ela está muito triste. Mas eu vou dar todo o suporte para ela aqui também”.