Após Medicina, Davi Brito decide largar carreira de advocacia; entenda

Davi Brito bate o martelo e decide largar carreira de advocacia

Campeão do BBB 24, o baiano Davi Brito anunciou mais uma mudança de carreira. Durante uma participação no Programa Silvio Santos, do SBT, exibido na noite deste domingo, 23, o ex-motorista por aplicativo, que atualmente faz faculdade de Direito, revelou que está de olho em uma profissão diferente.

Inicialmente, quando ainda estava confinado no reality show da Globo, o baiano disse que tinha o sonho de ser médico. Porém tudo mudou depois que ele saiu do programa com o prêmio milionário e decidiu trocar a Medicina pelo Direito, para ser advogado.

O ex-brother começou a estudar em uma universidade de Salvador há cerca de 1 mês e parece estar gostando do curso. Ele costuma falar sobre o assunto nas redes sociais e até viralizou ao declarar que se tornou fã do filósofo grego Sócrates depois de uma aula.

Agora, uma novidade foi anunciada para mostrar que Davi Brito é uma verdadeira metamorfose ambulante. Segundo o jovem de Cajazeiras, ele quer se formar em Direito não para ser advogado, mas um delegado.

“Medicina já ficou para trás. Eu acho que todo mundo tem essa opção de mudar, né? Mudar sua rotina, sua visão, eu mudei, estou fazendo Direito agora, e pretendo me tornar um doutor, um delegado”, contou.

