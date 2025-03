Vai rolar? Ex-BBB desafia Davi Brito para luta: "Grandão sem medo"

Davi Brito foi convidado para lutar com Hadson Nery - Foto: Divulgação

O ex-BBB Davi Brito foi o escolhido por Hadson Nery para um duelo no Fight Music Show. O ex-participante do BBB 20 revelou o motivo da escolha pelo campeão da edição passada para um confronto.

Em entrevista ao podcast Super Life Brasil, Hadballa afirmou que desejava lutar contra o baiano: “Agora! Agora quero ver se ele é isso tudo que fala mesmo. Ainda agora e se quiser, para o 'Fight Music 6'… Alô, Mamá (Brito)! Chama o Davi aí, porque estou dentro contra ele. É o grandão sem medo”.

Depois da declaração, Hadballa contou ao Portal Leo Dias o motivo que citou o milionário: "Eu nunca compactuei com as coisas que ele fez lá dentro e só me fortaleceu o fato de que, quando ele saiu, tudo caiu por terra e todo mundo viu que ele era um verdadeiro mentiroso e mau-caráter, entendeu?".

"Eu tive muito engajamento nos vídeos contra ele e tudo mais. A galera, no começo, ficou meio contra mim, mas depois todo mundo passou a ficar a meu favor. Quando fui perguntado, não pensei duas vezes, não hesitei e disse que queria que essa luta acontecesse, e eu desafiei", completou.