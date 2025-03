Davi Brito revive agressão de Wanessa e revela o que diria a ela

Polêmica aconteceu após uma festa no reality - Foto: Reprodução | Instagram

Davi Brito, vencedor do BBB 24, voltou a falar sobre a agressão que sofreu de Wanessa Camargo dentro do reality. Em entrevista ao Camarote do Chico Barney, do Canal UOL, o ex-BBB revelou o que falaria para a cantora caso a reencontrasse.

“Eu daria boa noite. E aí, Wanessa? Tudo bom? Como é que tá você? Quanto tempo? Nunca mais te vi. Como está a vida? Deus abençoe, um abraço, vida que segue. Sem nenhum tipo de mágoa, sem nenhum tipo de nada”, disse Davi.



A polêmica aconteceu após uma festa no reality, quando Wanessa pulava no quarto e acabou atingindo Davi, que dormia coberto por um edredom. Ele sentiu o impacto e levou o caso ao Confessionário, o que resultou na expulsão da cantora.

No programa, Davi explicou sua decisão: “Foi forte, eu senti. Porque eu estava dormindo, e de imediato senti a pancada e acordei assustado. Eu me senti ofendido naquele momento e fui ao Confessionário”.

Segundo ele, sua atitude foi baseada nas regras do reality: “Se existe uma regra dentro do programa, vou jogar com essa regra. Tem comprometimento do início ao final. Se não fizesse nada, estaria demonstrando o quê? Que eu também poderia agredir alguém e nada aconteceria?”.

Após a expulsão, Wanessa se defendeu em entrevista ao ‘Fantástico’, da TV Globo, alegando que tudo não passou de um acidente. “Foi uma coisa sem querer, uma brincadeira inconveniente, sem graça. Mas não uma agressão”, afirmou a cantora.