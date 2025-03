Modelo revela que amiga tentou pegar esperma de Neymar para engravidar

A revelação causou surpresa - Foto: Reprodução | Instagram

A acompanhante Any Awuada fez novas revelações sobre o encontro íntimo que teve com Neymar durante uma festa em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo. Em uma participação recente no podcast 'LinkVip', Any contou que, embora não tenha pensado na possibilidade de engravidar do jogador, uma amiga sua tentou utilizar o esperma de Neymar para tentar engravidar dele.

"Logo após ele [ejacular] no meu rosto, eu fui ao banheiro com outra menina e a outra menina tentou [engravidar]", relatou Any, sobre o ocorrido.



A revelação causou surpresa e deixou Bruna, uma das apresentadoras, sem entender de imediato, mas Gizelly Bicalho, ex-BBB e também apresentadora, esclareceu a situação: “Ele gozou na cara dela e aí a menina foi no banheiro para ajudar a limpar, ela passou a mão na ejaculação do Neymar e enfiou para ver se engravidava”, disse Gizelly, com Any confirmando a história.

O episódio gerou repercussão, tornando ainda mais polêmica a relação da acompanhante com o jogador, que já havia sido comentada anteriormente em entrevistas.