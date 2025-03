Any Awuada desabafa sobre affair com Neymar: "Não quero ser Biancardi"

Any Awuada fez um desabafo após ser alvo de comparações com Bruna Biancardi - Foto: Reprodução | Instagram

A acompanhante Any Awuada, de 33 anos, usou suas redes sociais para fazer um desabafo após ser alvo de comparações com Bruna Biancardi, atual namorada de Neymar. A modelo, que ganhou destaque após revelar um suposto encontro íntimo com o jogador em uma festa recente em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, pediu para que as comparações entre ela e Bruna cessem.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Any afirmou: “Gente, deixa eu pedir uma coisa para vocês, do fundo do meu coração: parem de me comparar com a Bruna Biancardi. Eu não quero ser ela, não quero o que é dela, não quero o lugar dela, nada disso!” Ela seguiu com o desabafo, dizendo: “Eu apenas fui lá fazer meu trabalho, sou solteira, não devo nada para ninguém, não sou casada. Parem de me atacar, de fazer comparações que não existem, por favor.”



A modelo também detalhou sua participação na festa que ocorreu em Araçoiaba da Serra, onde foi contratada para entreter os convidados, incluindo Neymar e seus amigos, recebendo R$ 20 mil pelo serviço.

Any comentou sobre o assunto em uma entrevista no programa Fofocalizando, do SBT, e foi questionada diretamente pelo apresentador Leo Dias: “Você transou com o Neymar? Você fez sexo com o Neymar?”. Any confirmou o encontro íntimo, mas o apresentador insistiu, perguntando se ela estava sozinha ou havia mais pessoas presentes. Any confirmou: “Tinha mais alguém”, mantendo o mistério sobre quem mais estava no evento.

Ao longo da entrevista, Any foi enfática ao afirmar que não tinha nenhum compromisso com Neymar e que sua postura estava sendo distorcida nas redes sociais. Ela reafirmou sua posição de que a relação foi profissional, sem intenção de tomar o lugar de Bruna Biancardi ou interferir no relacionamento deles.