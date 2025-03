Linn da Quebrada é internada após vídeo gravado na Cracolândia

O vídeo polêmico gerou grande preocupação entre os fãs - Foto: Reprodução | Instagram

Linn da Quebrada, cantora, atriz e ex-BBB, foi internada em uma clínica de reabilitação para tratar da saúde mental, após enfrentar um período difícil marcado por crises de depressão e abuso de substâncias.

A internação foi confirmada pela sua equipe, que anunciou que a artista se afastou dos compromissos profissionais para se dedicar ao seu bem-estar. A decisão gerou surpresa entre os fãs, principalmente após a ausência da atriz em eventos como a pré-estreia do filme 'Vitória', estrelado por Fernanda Montenegro, e um show em São Paulo com Giovani Cidreira.



"O momento agora é de total dedicação à sua saúde. A artista está recebendo o apoio de sua família, amigos e profissionais", afirmou a assessoria de Linn. A equipe pediu, ainda, respeito à privacidade da cantora durante esse processo de recuperação.

O vídeo polêmico, gravado em um bairro da Cracolândia, em São Paulo, gerou grande preocupação entre os fãs, que logo se manifestaram nas redes sociais, pedindo um posicionamento oficial. "Cadê um posicionamento? Queremos saber se ela está bem", questionou um seguidor. Outro seguidor pediu mais empatia: "Ela sempre foi aberta sobre sua saúde mental. O mínimo que podemos fazer é dar apoio".

Essa não é a primeira vez que a cantora se afasta para tratar da saúde. Em 2024, ela já havia sido internada e, na ocasião, compartilhou um recado tranquilizando os fãs: "Estou fazendo o que é melhor para mim agora, para voltar mais forte". A atual internação reflete a continuidade de seu processo de recuperação e autoconhecimento.

Com apresentações canceladas e novos projetos temporariamente suspensos, Linn da Quebrada foca agora em sua reabilitação. A atriz precisou cancelar compromissos importantes, como um show marcado para o dia 15 de julho em São Paulo e a participação na divulgação do filme 'Vitória', que estreou nos cinemas e no qual ela tem um papel de coadjuvante ao lado de Fernanda Montenegro.

Sua equipe garantiu que mais informações sobre sua recuperação serão divulgadas no momento oportuno, respeitando o processo de recuperação da artista.