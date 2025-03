Ex-BBB Nego Di lança biografia após ficar preso por quatro meses

O livro detalha como o cancelamento impactou sua vida pessoal e profissional - Foto: Reprodução | TV Globo

Após 130 dias preso e uma trajetória marcada por polêmicas, o ex-BBB Nego Di está lançando sua biografia 'Volta Por $ima – O Homem que fez do cancelamento a oportunidade de virar o jogo'. O livro, publicado pela DISRUPTalks, apresenta reflexões sobre sua ascensão, cancelamento e a busca por recomeço.

O humorista, que deixou o BBB 21 com 98,76% dos votos – uma das maiores rejeições da história do reality –, compartilha na obra como lidou com a exposição negativa e a pressão do público. "A vida não é apenas um cancelamento. Há muito mais para se deixar no mundo, como uma grande construção de legado, ou seja, aquilo que é para sempre e que, principalmente, vai poder ajudar alguém", afirmou.



Além da rejeição digital, Nego Di enfrentou problemas com a Justiça. Em 2024, foi preso sob acusação de participação em uma rifa fraudulenta que teria movimentado mais de R$ 2,5 milhões. A suposta fraude envolvia um veículo de luxo da marca Porsche, e ele se tornou réu pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e promoção de loteria ilegal. Sua esposa, Gabriela Vicente de Sousa, também foi indiciada no mesmo processo. A defesa do casal nega intenção criminosa.

O livro detalha como o cancelamento impactou sua vida pessoal e profissional. "Quebrei com sete milhões de seguidores, e é muito difícil quebrar assim. As pessoas não podem decidir quando as outras têm que se calar ou não. A internet e o mundo precisam ser uma democracia, então, se eu quiser falar, também tenho que poder ter voz", desabafa.

Ainda assim, ele vê sua experiência como uma oportunidade de aprendizado. "Peguei os 98% dos limões que recebi e fiz uma limonada 100%. Consegui tirar proveito em meio às adversidades", diz.

A primeira audiência do caso judicial está marcada para março. Enquanto isso, Nego Di aposta na sua biografia para reescrever sua história.