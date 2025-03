Zé Felipe responde sobre fantasia de princesa para filho: "Se f*da"

Cantor deixou claro que não se importaria com a escolha do filho - Foto: Reprodução | Instagram

Zé Felipe se pronunciou sobre como reagiria caso seu filho, José Leonardo, pedisse uma fantasia de princesa. Em uma conversa com seus seguidores, o cantor deixou claro que não se importaria com a escolha do filho, independentemente das opiniões alheias.

Inicialmente, Zé Felipe comentou sobre o gosto da filha, Maria Alice, por super-heróis e enfatizou que as crianças devem brincar livremente: “Criança tem que brincar mesmo [...] cada um tem um gosto e se alguém critica, que se f*da, tem que ligar não. Criança é criança. Isso não muda nada.”



Quando questionado sobre uma possível fantasia de princesa para o caçula, o cantor afirmou: “Minha preocupação é meus filhos nunca humilharem ninguém, tratarem todo mundo bem, o resto que se f*da. Quer qual? Branca de Neve, Barbie, Bela Adormecida? Suzi? Nem sei se existe mais, mas vambora”.

Zé Felipe reforçou que, caso José Leonardo pedisse uma boneca, ele não hesitaria em atender ao pedido: “Se falar 'papai, quero uma boneca', vamos embora. Quer que eu brinque com você? Eu vou brincar".

Por fim, o cantor destacou a importância da educação, reafirmando sua preocupação em ensinar respeito aos filhos: "E é isso, mano. Minha preocupação é fazer meus filhos nunca humilharem ninguém, tratar todo mundo bem com respeito, o resto que se f*da".