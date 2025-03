Fiuk expõe Fábio Jr. e revela humilhações familiares: "Playboy"

EITA!FIUK DESABAFA SOBRE AS CRÍTICAS E RELEMBRA MOMENTOS EM QUE FOI DESVALIDADO POR FÁBIO JÚNIOR, SEU PAI, ENQUANTO ENFRENTAVA DIFICULDADES NO MEIO MUSICAL.

Fiuk comentou a crítica pública que recebeu do MC Davi - Foto: Reprodução | Instagram

Fiuk causou surpresa nesta segunda-feira, 17, ao abrir o coração sobre a polêmica que envolve seu nome nas redes sociais. Após ser criticado por se autoproclamar coautor da música 'Mãe Solteira', que alcançou o primeiro lugar nas paradas do Brasil no Spotify, o ex-BBB compartilhou detalhes dolorosos de sua infância e vida profissional e relembrou episódios de desmerecimento dentro de sua própria casa, onde se sentia invalidado por seu pai, o veterano Fábio Júnior.

Fiuk comentou a crítica pública que recebeu do MC Davi, um dos artistas envolvidos na música que ele comemorou como sua autoria, e aproveitou a oportunidade para revelar sua realidade familiar. "Por que eu incomodo tanto? É o fato de eu ser playboy? Filho de famoso? Qual é o ponto?", começou Fiuk.



Aos seguidores, ele contou com pesar a forma como seu próprio pai o tratava em casa, mesmo quando estava em pleno auge profissional. "Eu fazia show para 20, 30 mil pessoas e, quando eu chegava em casa, meu próprio pai me desvalidava na minha própria casa, fazia eu me sentir um nada", disse, emocionado, ao compartilhar as duras palavras que ouvia de Fábio Júnior.

Fiuk também se defendeu das críticas à sua comemoração pelo sucesso da música 'Mãe Solteira', explicando que contribuiu de forma significativa para a melodia, ainda que a canção já tivesse um refrão inicial. "Às vezes, só de uma pessoa estar presente, de falar uma palavra, uma ideia, ela acaba mudando a música. Tudo acaba mudando", afirmou.