Ed Motta detona Maria Bethânia por atitude com músicos em show

A recente polêmica envolvendo Maria Bethânia durante a penúltima apresentação de sua turnê com Caetano Veloso, no sábado, 15, ainda repercute nas redes sociais. O cantor Ed Motta, que foi alvo de críticas no ano passado por um episódio similar, aproveitou a situação para alfinetar a veterana.

Em seu comentário, Ed Motta acusou Maria Bethânia de tratar mal os músicos e colaboradores. "É sabido a forma como ela trata os músicos, os colaboradores, todos. Eu nunca tive problema com meus músicos, nunca", afirmou. Motta ainda lembrou o incidente do ano passado, quando humilhou um colaborador durante um show, o que gerou uma onda de críticas e o levou a ser "perseguido" pela imprensa e público.



"Tive um problema infeliz com uma pessoa que não era meu funcionário, estava em teste para a minha equipe e tinha cometido um erro crasso durante meu concerto. Pelo fato de eu reclamar, tenho pago um preço na minha vida que não para", desabafou.

Reforçando sua frustração com o tratamento da imprensa brasileira, o cantor apontou: "As pessoas me perseguem. O país... Eu tenho público no mundo inteiro. Poderia me mudar para qualquer lugar, mas não tenho vontade. Quero viver aqui". Ele ainda criticou o tratamento dado a ele, comparando com o elogio à atitude de Bethânia, que foi aplaudida após a bronca nos músicos.

"Então eu estou dentro dessa seara, das pessoas perseguidas pela imprensa cultural do Brasil. Parabéns! Acabei de ver esse vídeo. A plateia aplaude. 'Maravilhosa', 'necessária', esse tipo de coisa", disse.

Por fim, Ed Motta não poupou críticas a Maria Bethânia: "Uma pessoa que não sabe tocar nem piano. Não sabe harmonia, não estudou música, nada. Eu sei tocar piano, eu estudei música. Mas, infelizmente, não tenho o respeito necessário no país do feijão e do futebol".

