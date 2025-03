Modelo polemiza sobre sexo com Neymar: "Duas músicas, acabou o show"

Modelo respondeu sobre transa com Neymar - Foto: Reprodução | Instagram

Modelo respondeu sobre transa com Neymar | Foto: Reprodução | Instagram

A modelo Any Awuada voltou a repercutir nas redes sociais neste sábado, 15 após abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, dias depois de ter revelado no programa Fofocalizando, do SBT, seu suposto envolvimento com Neymar. Ao ser questionada por um seguidor sobre a duração do encontro íntimo com o jogador, Any respondeu de forma bem-humorada.

“Depende do que é durar pra você. Duas músicas e acabou o show", disse.

A exposição sobre a relação começou na TV, onde Any afirmou ter sido uma das “escolhidas” pelo atleta durante uma festa realizada no sítio em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. Segundo ela, o encontro aconteceu na manhã da última terça-feira, 11, e não foi exclusivo.

As declarações ganharam ainda mais repercussão porque Neymar está em um relacionamento com Bruna Biancardi, que, além de ser mãe da filha do jogador, Mavie, está grávida novamente dele. Até o momento, Bruna não comentou o caso publicamente, mas tem recebido apoio de seus seguidores nas redes sociais. Enquanto isso, Any segue interagindo com o público e alimentando a discussão sobre o assunto.