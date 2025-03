Após escândalo com Neymar, Datena dá conselho polêmico; assista

Datena fala sobre caso envolvendo Neymar no programa do SBT - Foto: Divulgação | Santos | Raul Baretta, Reprodução | SBT

O apresentador José Luiz Datena participou do programa Fofocalizando, do SBT, nesta sexta-feira, 14, e comentou sobre a polêmica envolvendo o atacante Neymar Jr. De acordo com o jornalista Leo Dias, o jogador teria participado de uma festa rodeado de acompanhantes de luxo e, portanto, gerado mais uma crise no seu relacionamento com Bruna Biancardi.

Leo Dias fez um breve relato sobre o que aconteceu, inclusive citando a entrevista dada por uma das mulheres que estavam na festa quando Datena ironizou. “Se o Neymar quer fazer da vida dele uma eterna alegria e felicidade, ele tem que parar de jogar futebol, porque as duas coisas ao mesmo tempo não dá para fazer.”

Datena questionou o fato de Neymar Jr ter ido ao carnaval enquanto estava machucado. “Não que ele esteja impedido de se machucar, mas por que ir para o Carnaval se ele está em recuperação?”, questionou. “Eu acho que viver a vida que ele quer viver, metido em confusão toda hora, e jogar bola ao mesmo tempo, isso não dá!”. “O Neymar ou ele vive uma vida glamurosa ou ele joga futebol como grande jogador que ele é. Agora, se todo mundo ficar passando pano para o Neymar, ele vai querer escolher as duas coisas, e isso não combina", acrescentou.