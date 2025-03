Pai de Neymar se manifesta sobre vídeo que provaria traição do jogador

Pai de Neymar teria tentado barrar divulgação de vídeo - Foto: Reprodução | Instagram

O pai de Neymar Jr se manifestou pela primeira vez sobre os boatos de que comprou um vídeo que comprovaria a suposta traição do atacante do Santos em festa realizada no interior de São Paulo

Em áudio para o Fofocalizando, do SBT, o empresário disse: "Pergunte para ela, só meu amigo, onde está o Pix? Fala para ela mostrar o vídeo. Pode vender, é para vocês comprarem o vídeo dela".

"Comprem o vídeo que ela tem porque eu não paguei nada para ela. Simples assim", completou o pai de Neymar, em áudio para Leo Dias.

A assessoria do atleta também fez questão de negar que ele estava no local, mas o jornalista declarou que "Neymar pai" pagou R$ 80 mil para o vídeo não ser divulgado.