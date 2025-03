Modelo revela se Neymar usou preservativo durante traição em festa

Modelo revela se Neymar usou preservativo durante traição; confira - Foto: Reprodução

A modelo Any Awuada afirmou, em entrevista a Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, que teve relações sexuais com Neymar durante uma festa no interior de São Paulo nesta semana. O evento, que teria contado com a presença de diversas mulheres, aconteceu em um imóvel pertencente a Rafa Motta, amigo próximo do jogador.

Questionada sobre o uso de preservativo na relação, Any evitou dar detalhes. “Eu prefiro não entrar nesse assunto de preservativo”, declarou. Ela também afirmou que o encontro envolveu pelo menos mais uma pessoa.

Pai de Neymar teria oferecido R$ 80 mil para acobertar suposta traição

A polêmica se intensificou após a informação de que um vídeo do encontro teria sido oferecido ao jornalista Leo Dias por R$ 50 mil. Em resposta, o pai de Neymar teria feito uma contraproposta de R$ 80 mil para evitar a divulgação do material.

A assessoria do atleta nega as acusações.