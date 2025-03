Nova traição de Neymar? Modelo confirma sexo com jogador

Neymar é acusado de trair Biancardi - Foto: Reprodução | Instagram e SBT

Neymar está novamente no meio de uma grande polêmica. A modelo Any Awuada revelou que transou com o jogador do Santos F.C. durante uma festa com alguns amigos em São Paulo.

Em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, ela teria recebido R$ 20 mil para comparecer ao evento que contou, segundo Leo Dias, com garotas de programa.

A mulher disse que não teria conhecimento de que o atleta estaria lá. "Tinha mais alguém [no momento da relação]", afirmou.

A assessoria do jogador negou à revista Quem que ele estivesse presente, destacando que o helicóptero pode ter sido visto no local.

"Você transou com ele?", perguntou Leo Dias. "Sim", respondeu Any, ao vivo no SBT. "Você sozinha ou tinha mais alguém?", insistiu Dias. "Tinha mais alguém", declarou a modelo.

"Não assinamos nada [para manter sigilo], eu e as meninas já estamos acostumadas com jogador, não ligamos, não ficamos em cima dele", completou ela.

Esta não é a primeira vez que Neymar é envolvido em acusação de traição. Em 2023, quando Bruna estava grávida de Mavie, Neymar assumiu uma traição publicamente nas redes sociais e pediu perdão à noiva.