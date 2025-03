Neymar vai virar cantor? Jogador insinua nova carreira

- Foto: (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O atacante do Santos, Neymar Jr. vem causando burburinho nas redes sociais após compartilhar em seu perfil no Instagram a foto de um violão, um fone de ouvido e um rascunho em uma folha de papel, que sugere uma letra de música. Na legenda, o camisa 10 escreveu: “Vem coisa boa por aí! #NovaCanção".

Instantaneamente, o assunto deu o que falar nas redes sociais. “O Brasil nunca sofreu uma ameaça tão grande desde a ditadura militar”, escreveu um perfil no X. “Primeiro show cancelado por lesão nas cordas vocais”, ironizou outro.

De acordo com informações do portal Leo Dias, Neymar Jr. pode realmente estar considerando um projeto musical. Ainda não se sabe, no entanto, se o jogador pretende focar no pagode, um de seus gêneros musicais preferidos, ou se pretende explorar outra vertente.

Quem vai tocar Pandeiro?

Recentemente, Neymar se viu no centro das atenções mais uma vez após a eliminação do Santos para o Corinthians pela semifinal do Campeonato Paulista, no domingo, 9. O jogador nem entrou em campo, e nas redes sociais, a repercussão é que sua lesão não teria sido bem tratada por ter curtido o Carnaval.

Com dores na coxa, Neymar ficou no banco de reservas no clássico entre Corinthians e Santos, mas sequer foi aquecer para entrar no jogo.