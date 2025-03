Deco abre o jogo sobre chance de Neymar no Barcelona: "um fenômeno"

Neymar, atacante do Santos - Foto: (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

Após quase um ano atuar, Neymar Jr. retornou ao Santos, voltou a ter sequência dentro de campo no futebol brasileiro e teve nome vinculado ao Barcelona nas últimas semanas. Diretor esportivo do clube catalão, Deco abriu o jogo sobre a possibilidade do brasileiro ser contratado pela equipe.

O dirigente exaltou o jogador e colocou o atleta entre os maiores do mundo nas últimas decadas, mas revelou que não há planos para o clube blaugrana repatriar o atacante de 33 anos. De acordo com Deco, "não há lugar melhor para ele nesse momento que o Santos".

"Nem é uma questão tanto econômica. Eu sou fã, para mim o Neymar é um dos maiores, o maior jogador dos últimos 10, 20 anos que já existiu, é um fenômeno, continua muito bem. Primeiro de tudo, o Neymar tem que voltar a ser feliz, tem que voltar a ter prazer no futebol. Não vejo outro lugar melhor para ele nesse momento que o Brasil, o Santos, ainda mais o clube dele", comentou em entrevista à TNT Sports.

Deco, diretor esportivo do Barcelona | Foto: Reprodução | TNT Sports

"Estou torcendo por ele, estou torcendo para que ele esteja feliz porque a seleção precisa, quem gosta de futebol precisa ver o Neymar feliz. Nós não temos planejamento ainda do que vamos fazer na temporada que vem, tem uma série de coisas que têm que acontecer. Óbvio que o Neymar sempre é um jogador importante, mas se um dia uma situação dessa acontecer, teria que ser boa para o Neymar, para nós", concluiu.

O dirigente voltou chamar Neyamr de "fenômeno" e revelou que acompanha o brasileiro em seu retorno ao Santos, mas ressaltou que "não é o momento" para o Barcelona falar sobre a volta do jogador.

"Simplesmente, um time de futebol se faz com equilíbrio, com cabeça, Neymar para mim foi um fenômeno que passou aqui (no Barcelona), fez o que fez, ganhou o que ganhou, mas às vezes as histórias não se repetem. Nunca se sabe, mas acho que nesse momento não é o momento nem do Barcelona falar sobre uma volta do Neymar, e nem para o Neymar pensar nisso. A gente tem acompanhado, vejo que ele está feliz, contente, que é o que eu desejo para ele", disse.