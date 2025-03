Ex-Bahia, Everaldo elogia Rogério Ceni: "Técnico nível seleção"

Everaldo durante apresentação no Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/FFC

Apresentado oficialmente como jogador do Fluminense, o atacante Everaldo concedeu sua primeira entrevista coletiva nesta sexta-feira, 7, e comentou sobre sua decisão de deixar o Bahia. O jogador revelou que a escolha não foi fácil, destacando sua relação com o técnico Rogério Ceni, com quem trabalhou no Esquadrão de Aço.

“Estava bem adaptado ao Bahia. O Rogério foi importante, um dos melhores com quem trabalhei. Pelo esquema [tático] que ele usava, diferente do que estamos acostumados, por ser um jogador versátil, eu era importante. Minha relação com o Rogério é sensacional, treinador nível de seleção, e acho que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde”, afirmou Everaldo.

Apesar da confiança depositada por Ceni, o atacante optou pelo Fluminense ao ver na transferência um novo desafio na carreira. “O Rogério contava comigo, mas quando chegou a proposta do Fluminense, tomei a decisão de sair. Foi difícil, mas queria algo a mais”, explicou.

Agora no Tricolor carioca, Everaldo já estreou e balançou as redes com a nova camisa. O jogador se diz motivado para brigar por títulos, incluindo o Super Mundial, o Campeonato Carioca e o Brasileirão.