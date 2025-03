Cássia exalta preparação e projeta estreia do Bahia na Supercopa

Cássia exalta preparação e confia em vitória do Bahia na Supercopa - Foto: Divulgação / EC Bahia

O time feminino do Bahia estreia na temporada neste sábado, 8, às 19h, contra o Cruzeiro, no Carneirão, em Alagoinhas, pela primeira fase da Supercopa Feminina 2025. Após dois meses de pré-temporada, a atacante Cássia destacou a intensa preparação da equipe durante o período e demonstrou confiança para o duelo decisivo.

“O Bahia chega forte. Foram dois meses de pré-temporada, muito intensos. Acredito e confio que estamos bem preparadas para esse jogo de amanhã”, afirmou a jogadora.

Recém-chegada ao clube, Cássia também elogiou a estrutura do Esquadrão e reforçou o desejo de contribuir com a equipe. “Minha impressão foi a melhor possível. Não imaginava a estrutura que o Bahia tinha e estou feliz por estar aqui. Vou procurar sempre dar o meu melhor, como fiz em todos os clubes pelos quais passei”, completou.

A Supercopa Feminina é disputada em formato de jogo único em todas as fases. Caso a partida termine empatada, a vaga na semifinal será decidida nos pênaltis. Se avançar, as Mulheres de Aço enfrentam o vencedor do duelo entre Grêmio x Corinthians.

“Nosso objetivo é chegar o mais longe possível. Amanhã começa o primeiro passo rumo a essa meta e tenho certeza de que sairemos com o resultado positivo”, finalizou Cássia.