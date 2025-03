Treinador do Bahia feminino detalha projeto e elogia: "Muito bom"

Felipe Freitas, treinador do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O torcedor do Bahia vive em festa com a equipe, que vem somando bons resultados, resultando na alegria das arquibancadas. No entanto, o investimento e sucesso não se limitam apenas ao elenco masculino, mas também ao feminino, que retornou à elite do futebol brasileiro e busca novos títulos em 2025.

Com quatro competições em disputa na temporada (Supercopa do Brasil, Série A1, Copa do Brasil e Campeonato Baiano), o treinador Felipe Freitas revelou detalhes sobre a preparação para um ano recheado de triunfos. Ao Portal A TARDE, o ‘professor’ destacou os principais “pilares” para os bons resultados.

“Desde que eu chego aqui, a gente busca mudanças em muitos pilares. O primeiro deles é o pilar físico, tivemos uma evolução física muito boa. Analisamos algumas referências que nós temos. E a partir disso, nós estamos traçando um desenvolvimento físico específico para o nosso grupo, para que nós sejamos competitivos fisicamente”, revelou.

“Junto a isso, a gente tem feito alguns trabalhos técnicos e táticos, com identificação de atletas. Saber identificar melhor o jogo, melhor tomadas decisões. Tudo isso influencia. A gente busca cada vez mais o jogo nos pés das nossas jogadoras. Isso também é algo que tem evoluído”, completou o treinador.

Além de reforçar o elenco que já está presente, o Bahia também contratou atletas de peso nesta janela de transferência. Entre elas, jogadoras com experiência nas principais competições do país de do continente. Assim, Felipe explicou qual o objetivo do Esquadrão no mercado.

“Quando a gente vai no mercado, buscamos atletas para resolver alguns problemas que possuímos e para potencializar algumas das que nós temos aqui. E tem sido muito bom. Nós já estamos aí na 27ª sessão de treino do ano e diariamente a gente vê uma evolução”, contou o treinador das Mulheres de Aço.

A procura no mercado para fortalecer o elenco e os títulos conquistados no último ano são consequência do projeto competitivo do Bahia, que tem o investimento do Grupo City, como elogiado por Felipe.

“Futebol sem projeto fica muito à mercê do acaso, e isso é comum. Então, por muito tempo a gente viu ao longo da história do futebol feminino. A gente tem o privilégio de vivenciar o grupo CIT, que é um grupo que dispensa comentários. Então eu vejo que o Bahia está dando passos muito bons e muito sós para cada vez mais conquistar coisas boas. E os títulos são sequências disso. Como já tem sido, eles continuarão sendo assim”, exaltou o comandante tricolor.

O olhar de sucesso para um projeto vitorioso inicia desde a base, lapidando as atletas desde a infância e adolescência. Assim, o resultado, no futuro, é um futebol feminino mais profissionalizado e com frutos.

“Alguns clubes percebem que é necessário investir em base e começam a fazer isso. Esses clubes já estão tendo retornos. O futebol feminino há quatro, cinco anos, tinha já suas categorias de base e um processo de desenvolvimento, mas que não era levado a sério o suficiente. Começaram a produzir a categoria de base, exclusivamente, ou para responder uma necessidade competitiva, o que não acarreta no investimento e atenção necessária”, disse o treinador.

“Recentemente houve uma negociação, cujo uma atleta do Bahia foi comercializada e isso já traz também para o time um reflexo dessa formação. Pra mim, é um caminho sem volta. Se os clubes olharem para isso com carinho, com direcionamento correto, vão colher frutos muito bons, mas precisa fazer isso da maneira bem feia, como o Bahia tem procurado fazer”, completou.