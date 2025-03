Goleiro do Jacuipense destaca "saber sofrer" para duelo contra o Bahia

Marcelo, goleiro do Jacuipense - Foto: Divulagação | Jacuipense

O Jacuipense conseguiu parar um dos ataques que mais marcaram na atual temporada e vencer o Bahia no jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano. Focado em repetir o feito na partida de volta, Marcelo, goleiro titular do Leão do Sisal, destacou a importância de "saber sofrer" contra o Tricolor e a necessidade de "explorar os contra-ataques" para garantir a vaga na decisão do torneio estadual.

O Jacuipense enfrentará o Bahia no próximo domingo, 9, às 18h, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. Questionado sobre o duelo decisivo, o arqueiro também destacou que a concentração tem que ser ainda maior em relação ao primeiro confronto.

"A gente vai tentar fazer nosso jogo, explorando os contra-ataques, somos um time muito veloz. O Bahia, independente da equipe que vier, vai ser um time muito qualificado que tem totais condições de fazer um grande jogo, então vamos ter que estar mais concentrados ainda do que no primeiro jogo para errar o mínimo possível", disse o goleiro.

"A gente vem de uma semana de muito trabalho, atividades de finalizações, que a gente sabe que o Bahia tem um grande volume de jogo, assim como foi na última partida. Temos que saber sofrer, assim como foi na Fonte Nova, foram várias finalizações do adversário mas que não foram concluidas em gol. É trabalhar para, caso isso aconteça, a gente estar preparado para saber sofrer", concluiu.

Há dez jogos sem perder, o Jacuipense ainda não foi derrotado em 2025 e vive a maior invencibilidade da sua história. Para Marcelo, entretanto, o fator determinante para grande fase é a "força do grupo" da equipe baiana.

"Vimos de uma grande sequência, um grande campeonato. Acho que o fator determinante é o grupo, que não é só os onze titulares e sim todos que entram e demostram muita vontade, sempre ajudam o clube. Então o principal é isso, é a união do grupo, pronto para ajudar", revelou.