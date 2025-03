Racismo na Libertadores: CBF e clubes exigem punição após ataque a Luighi

O caso ocorreu na última quinta-feira, 6, quando um torcedor imitou um macaco em direção ao jogador - Foto: Reprodução

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e os clubes Corinthians, Santos e São Paulo se juntaram ao Palmeiras na cobrança por medidas rigorosas contra o racismo no futebol. Os três dos principais rivais do Palmeiras prestaram solidariedade a Luighi e cobraram punições rigorosas para evitar a repetição de casos semelhantes — seja dentro ou fora dos gramados.

O atacante Luighi, destaque do time sub-20 do Palmeiras, foi vítima de racismo durante a partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pela Copa Libertadores da categoria. O caso ocorreu na última quinta-feira, 6, quando um torcedor imitou um macaco em direção ao jogador, que também foi alvo de uma cusparada ao se dirigir ao banco de reservas.

Indignado, durante a coletiva de imprensa após o jogo, Luighi questionou a falta de atenção dada ao caso, ao escutar uma pergunta de um jornalista que não tinha a ver com o assunto: "Não! É sério isso? Vocês não vão me perguntar sobre o ato de racismo que ocorreu comigo? É sério? Até quando vamos passar por isso? Me fala, até quando? O que fizeram comigo é crime, não vai perguntar sobre?".

Além dos clubes paulistas, outras equipes do futebol brasileiro também se manifestaram nas redes sociais, protestando contra o racismo e exigindo o fim da impunidade em relação a atos criminosos no esporte.



A expectativa é que a CONMEBOL, entidade que organiza a Libertadores, se manifeste e puna o clube paraguaio, além de identificar e banir o torcedor responsável pelos atos. "Com certeza o caso será estudado. Após os laudos, será levado à unidade disciplinar. Tudo é um processo. Mas, como sempre, o estatuto é claro. A Conmebol é sempre contra todo tipo de discriminação", explicou a entidade em resposta enviada ao portal Lance!.

Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) repudiou as ofensas racistas sofridas pelo atacante Luighi e afirmou que fará uma representação formal à Conmebol cobrando rigor nas punições.

"A CBF repudia a ofensa racista sofrida pelo atacante Luighi, do Palmeiras, no Paraguai. A entidade já acionou a Diretoria Jurídica e fará uma representação à Conmebol cobrando rigor nas punições. O protesto será feito ao presidente Alejandro Dominguez e à Comissão Disciplinar da entidade que comanda o futebol na América do Sul", afirma a Confederação em parte da nota oficial.

"É chocante assistir cenas como essas. Racismo é crime e deve ser combatido por todos. Sei do tamanho da dor sofrida por Luighi. Basta de racismo no futebol. A CBF vai representar na Conmebol pedindo punições enérgicas", disse Ednaldo Rodrigues, primeiro presidente negro a comandar a CBF.