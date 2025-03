"É cadeia", cobra Felipe Melo após caso de racismo contra Luighi

Partida ocorreu na noite desta quinta-feira, 6 - Foto: Lucas Merçon / Fluminense F. C.

Após o caso de racismo que marcou a noite desta quinta-feira, 6, durante partida entre Palmeiras e Cerro Porteño, o ex-jogador e comentarista da Globo, Felipe Melo, fez um longo desabafo em suas redes sociais após as ofensas sofridas pelo atleta Luighi, e cobrou união para combater o racismo no futebol.

“Estou sem saber o que falar com o acontecimento com o Luighi. Confesso que fiquei muito triste, vídeo dele chorando me deixou (muito triste)… sou pai, né. Pai de atleta. Acabou com meu dia. Fiquei triste demais. Eu sei que a gente está falando do acontecido em outro país, sei que a Conmebol não vai deixar isso passar em branco, sei que eles vão fazer algo. A gente pede que isso aconteça, que sejam fortes em busca de punir o criminoso. Sei que isso vai acontecer”, disse o comentarista.

“Temos que nos unir, faço parte do mundo do futebol. Pedir para as autoridades no Brasil… o presidente da CBF tem que se manifestar, não pode ficar só no falar, tem que tomar atitude, temos que virar exemplo quanto a isso. As pessoas vêm ao Brasil e fazem isso com certeza da impunidade. É cadeia. Tem que ser preso. Os atletas, grandes estrelas, têm que se unir nesse momento. A união faz a força. Se acontecer de novo, ninguém entra em campo. Tem que se unir, não se uniram para grama natural x sintética?” cobrou o ex-jogador.

Entenda o caso:

O Palmeiras conquistou uma vitória importante na Conmebol Libertadores Sub-20, ao derrotar o Cerro Porteño por 3 a 0. Com o triunfo, o time paulista lidera o grupo com seis pontos em dois jogos.No entanto, o que deveria ser um momento de celebração se transformou em um episódio lamentável de racismo.

Durante a segunda etapa, aos 36 minutos, Figueiredo e Luighi, jovens promessas da base do Palmeiras, foram vítimas de atitudes racistas por parte da torcida do time adversário. A transmissão do jogo flagrou um homem imitando gestos de macaco em direção a Figueiredo, enquanto, em seguida, Luighi sofreu uma cusparada de outro torcedor.

Após a partida, visivelmente abalado, Luighi fez um desabafo emocionado sobre o ocorrido. Chorando bastante, o jogador questionou o tratamento dado ao episódio. "O racismo que fizeram comigo... é sério? Até quando a gente vai passar por isso? O que fizeram comigo foi um crime. Você (entrevistador) vai perguntar sobre o jogo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? CBF? Não vai perguntar sobre isso? Não ia, né? O que fizeram foi um crime. Aqui é formação, estamos aprendendo", afirmou indignado.