Carpini sai em defesa de Carlos Eduardo e pede apoio da torcida

- Foto: Victor Ferreira/Divulgação/ECVitória

O técnico Thiago Carpini saiu em defesa do atacante Carlos Eduardo após o empate em 1 a 1 entre Vitória e Altos-PI, no Barradão, pela Copa do Nordeste. O jogador foi expulso ainda no primeiro tempo, deixando o time com um a menos e prejudicando o desempenho da equipe.

“Carlos é um jogador experiente, isso acontece. Eu até questiono a expulsão, pela forma como foi a disputa. Ele sempre se entrega muito, já roubou muitas bolas assim. Agora, não é hora de cobrança, imagina como está a cabeça dele? Todos nós perdemos com a saída dele. Então, vamos valorizar o ponto conquistado”, afirmou Carpini em coletiva.

Carlos Eduardo tem sido alvo de críticas por seu rendimento abaixo do esperado. Em 26 partidas pelo Vitória, ele ainda não marcou gols e soma apenas duas assistências. Diante desse cenário, o treinador pediu mais apoio da torcida, não só para o atacante, mas para todo o elenco.

“Precisamos dar cuidado aos jogadores, dar carinho. Para bater, sempre vai ter muita gente. Só nós sabemos como é o nosso dia a dia. Se não apoiarmos o Carlos Eduardo, o Rato, o Alerrandro, como foi no ano passado, como vai ser?”, completou.

Apesar do empate e da perda da liderança do Grupo A da Copa do Nordeste para o Sport, o Vitória mantém uma invencibilidade de 21 jogos e agora volta suas atenções para a semifinal do Campeonato Baiano. O time encara o Atlético de Alagoinhas no sábado (9), às 18h, com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 4 a 0, ficando muito próximo da final do estadual.