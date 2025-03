Saiba qual competição paga maior prêmio no futebol

Argentina faturou, na Copa de 2022, cerca de US$ 42 milhões - Foto: Reprodução | Redes Sociais | Conmebol

As premiações das competições do futebol têm crescido e com isso o interesses dos clubes também têm aumentado. O Mundial de Clubes, por exemplo, vai pagar US$ 1 bilhão, cerca de R$ 6 bilhões, valor acima do que foi pago, por exemplo, na Copa o Mundo de 2022.

Segundo o UOL, o campeão deve receber US$ 40 milhões (cerca de R$ 230 milhões), enquanto o vice ficará com US$ 30 milhões (R$ 172 milhões). No caso dos times brasileiros, o valor repassado pela Fifa apenas pela disputa da competição será de 15,2 milhões (cerca de R$ 87 milhões na cotação atual).

Entre todas as competições, a Premier League tem o melhor valor pago ao campeão. A liga inglesa pagou ao Manchetser City quase 180 milhões de libras pelo troféu da última temporada, mais de R$ 1,2 bilhão na cotação da época.

O valor é superior ao que se paga na Liga dos Campeões, competição com status de ser a mais importante para os clubes europeus na temporada. As ligas inglesas e espanhola lideram o ranking entre os campeonatos nacionais do velho continente. A Serie A italiana (R$ 560 milhões), Bundesliga (R$ 445 milhões) e Ligue 1 (R$ 280 milhões) completam a lista.

A Copa do Mundo atingiu seu valor recorde de premiação na edição de 2022, disputada no Catar. Naquele ano, a Argentina faturou cerca de US$ 42 milhões, ou R$ 222 milhões. O Brasil terá na temporada 2025 valores recordes em suas premiações. A Copa do Brasil, por exemplo, distribuirá seu maior valor de premiação nesta edição e que pode chegar a R$ 101 milhões para o campeão.

Confira as premiações das competições:

Premier League - 175,9 milhões de libras (cerca de R$ 1,2 bilhão)

La Liga - 143 milhões de euros (cerca de R$ 795 milhões)

Serie A - 100 milhões de euros (R$ 560 milhões)

Liga dos Campeões - 85,14 milhões (R$ 457 milhões)

Bundesliga - 80 milhões de euros (R$ 445 milhões)

Ligue 1 - 50 milhões de euros (R$ 280 milhões)

Copa do Mundo - US$ 42 milhões (R$ 222 milhões)

Libertadores - R$ 202 milhões

Copa do Brasil - R$ 101 milhões

Brasileirão - R$ 48,1 milhões