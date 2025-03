Bahia já tem contrato com a Puma e lançamento será com Luis Miranda

Puma não tem mais contrato de exclusividade com o Palmeiras - Foto: Divulgação

O ator Luis Miranda esteve na Cidade Tricolor, nesta terça-feira (4), para gravar o comercial da Puma do lançamento do novo uniforme do Bahia. No vídeo de apresentação, ele irá interpretar três personagens: um maloqueiro, uma senhora e um âncora de jornal.

De acordo com apuração do Portal Massa!, o lançamento será no dia 28 de março, no Trapiche Barnabé, com Luis Miranda na apresentação do evento.

Vale lembrar que a Puma é parceira do Grupo City e não tem mais contrato de exclusividade com o Palmeiras no Brasil.