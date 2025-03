Bahia abre check-in para jogo de volta contra Boston River na Liberta

Torcida do Bahia na Arena Fonte Nova - Foto: Divulgação | ECBahia

Após empatar sem gols com o Boston River, do Uruguai, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa Libertadores, o Bahia anunciou, nesta sexta-feira, 7, a abertura do check-in para a partida de volta, marcada para a próxima quinta-feira, 13, às 21h30, na Arena Fonte Nova.

Neste primeiro dia, as vendas são exclusivas para sócios da modalidade 'Esquadrão de Aço' e, no segundo dia, a comercialização abre para todos outros planos de assossiação. Na próxima terça-feira, 11, os ingressos estarão disponíveis para o público geral.

Vale mencionar que, pelo último confronto do Bahia na Libertadores, diante do The Strongest, a venda, devido à grande procura dos torcedores, foi encerra antes mesmo de ser aberta aos não-sócios. O checkín pode ser realizado através deste link.

Confira a programação completa:

SEXTA-FEIRA (7) – Check-in exclusivo para sócios Esquadrão Tô na Fonte

Internet – A partir das 10h

DOMINGO (9) – Venda exclusiva para sócios Esquadrão de Aço

Internet – A partir das 10h

SEGUNDA (10) – Venda exclusiva para sócio Esquadrão da Sorte

Internet – A partir das 10h

TERÇA-FEIRA (11) – Público geral e torcida visitante

Internet – A partir das 10h

QUARTA-FEIRA (12) – Público geral e torcida visitante

Internet – 24 horas

Loja do Bahia Shopping Bela Vista – 09h às 22h *venda somente para o setor Lounge

QUINTA-FEIRA (13) – Dia do jogo

Internet – até às 22h30

Confira os valores: