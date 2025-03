Kanu avalia empate na Libertadores e traça decisão contra Jacuipense

Kanu jogou os 90 minutos da partida contra o Boston River - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O zagueiro Kanu destacou a postura do Bahia no empate sem gols contra o Boston River, na noite desta quinta-feira, 6, no Estádio Centenário, pela 3ª fase preliminar da Copa Libertadores. O defensor enfatizou a atitude da equipe, que buscou a vitória mesmo atuando fora de casa, mas ressaltou as dificuldades enfrentadas, incluindo o gramado do estádio uruguaio.

“Nós jogamos para vencer, e é isso que a gente precisa fazer. A gente não controla o resultado, mas sim controlamos nossa atitude e coragem, de mesmo fora de casa, jogar para vencer, mas infelizmente não aconteceu. O campo também não ajudou. Dificultou muito nossa aceleração de jogadas, mas a Libertadores é isso, é difícil. Agora a gente precisa fazer um grande jogo diante do nosso torcedor e confirmar a tão sonhada classificação para a fase de grupos”, declarou Kanu.

Com o empate, o Tricolor de Aço precisa de uma vitória simples na Fonte Nova, na próxima quinta-feira, 13, para avançar à fase de grupos da competição. Apesar da atuação pouco inspirada no Uruguai, o time de Rogério Ceni conta com o apoio da torcida para buscar a vaga.

Além da Libertadores, o Bahia tem outro compromisso decisivo no domingo, 9, pela semifinal do Campeonato Baiano. Depois de perder o primeiro jogo por 2 a 1 de virada para o Jacuipense, o Esquadrão precisa reverter o placar no Joia da Princesa para chegar à final. Kanu reforçou o foco da equipe na classificação.

“Precisamos virar a chave para a semifinal no domingo, porque precisamos passar para a final. Agora vamos descansar, com foco total para domingo, que é uma grande chance para a gente disputar um título. A gente tem totais condições de virar a partida e ir para a final”, completou.