Após empate, Lucho Rodríguez acredita em força da torcida na volta

Lucho Rodríguez comenta empate sem gols contra o Boston River - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após o empate em 0 a 0 contra o Boston River, nesta quinta-feira, 6, no primeiro jogo da 3ª fase da Copa Libertadores, Lucho Rodríguez lamentou a falta de efetividade do Bahia em campo, mas ressaltou o apoio da torcida para o duelo decisivo na próxima semana. Mesmo dominando a posse de bola durante a partida, o Tricolor de Aço teve uma noite sem inspiração ofensiva, com apenas cinco finalizações, sendo apenas uma delas na direção do gol.

O atacante uruguaio destacou a dificuldade do jogo, mas manteve o otimismo para a partida de volta. "Um jogo duro. Não conseguimos encontrar chances de marcar o gol, mas na volta contaremos com o apoio da nossa torcida, onde somos mais fortes", afirmou Lucho, que acredita que o Bahia tem tudo para reverter o placar e garantir a vaga na fase de Grupos da competição.

Apesar do empate frustrante no Estádio Centenário, em Montevidéu, o Esquadrão segue com boa vantagem para o segundo confronto, que será disputado na próxima quinta-feira, 13, na Arena Fonte Nova, diante de sua apaixonada torcida, que promete fazer a diferença na busca pela classificação.