"Faltou determinação", diz Michel Araújo após empate do Bahia na Libertadores

Michel Araújo entrou no segundo tempo do jogo - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O empate sem gols do Bahia contra o Boston River, na noite desta quinta-feira, 6, no Estádio Centenário, deixou uma sensação de frustração entre os torcedores. No entanto, para Michel Araújo, o Esquadrão segue com boas chances de avançar à fase de grupos da Copa Libertadores da América.

O meia destacou a dificuldade da partida, a parte defensiva do adversário e projetou uma postura diferente no confronto de volta, na próxima quinta-feira, 13, na Arena Fonte Nova.

"Ninguém mais do que nós queria essa vitória hoje, mas infelizmente demos de cara com um campo muito ruim aqui no Uruguai. Difícil para trabalhar, infiltrar e conduzir a bola. Não faltou atitude em momento nenhum, o time sempre esteve à frente para marcar o gol, mas faltou um pouco de determinação", afirmou o jogador.

Apesar da atuação apagada, Michel Araújo minimizou o tropeço e ressaltou que o Bahia segue com o controle da situação na busca pela classificação.

"Não esperávamos uma partida mais fácil, até porque a Libertadores é uma competição totalmente diferente, ainda mais contra um time uruguaio, que a gente sabe que tem tradição de se defender com 'unhas e dentes'. A gente tentou, mas ainda temos o nosso jogo em casa, onde o resultado com certeza será diferente, e vamos fazer de tudo para passar para a fase de grupos", garantiu.

Além de projetar o confronto decisivo na Fonte Nova, o uruguaio também comentou sobre a possibilidade de atuar contra o Jacuipense, no domingo, 9, pelo Campeonato Baiano, com o Bahia precisando da vitória para chegar na decisão da competição.

"Sempre pronto. Todo mundo aqui está preparado para sempre dar seu melhor. Temos que jogar para ganhar o jogo. Essa tem que ser a nossa mentalidade desde o início. Vamos tentar de tudo para conquistar nossa vaga na final".

O Bahia precisa de uma vitória simples no jogo de volta contra o Boston River para garantir a classificação à fase de grupos da Libertadores, na próxima quinta-feira, 13, na Arena Fonte Nova. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.