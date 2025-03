Bahia visita Jacuipense precisando reverter desvantagem no Baianão

Histórico favorece o Esquadrão, mas duelo promete dificuldades - Foto: Rafael Rodrigues/ E.C Bahia

Após a derrota no primeiro jogo da semifinal, na Arena Fonte Nova, o Bahia encara o Jacuipense neste domingo, 9, fora de casa, no Joia da Princesa, em Feira de Santana, buscando a recuperação para avançar à final do Campeonato Baiano. O Esquadrão deve entrar em campo com um time alternativo, poupando os titulares para o confronto decisivo pela Libertadores, mas ainda assim precisa do resultado para evitar nova decepção no estadual.

Depois do jogo, que caracterizou a primeira derrota do time principal do Esquadrão no ano, no último sábado, 1, o técnico Rogério Ceni demonstrou confiança para o confronto de volta e foi claro ao afirmar que o Bahia não pode ficar fora da final.

"Não podemos nos dar ao luxo de ficar fora dessa final pela equipe que montamos. Dentro de qualquer formação, temos que ir lá, fazer bom jogo, vencer o jogo e trazer a classificação. É uma semifinal de Campeonato Baiano, uma obrigação nossa vencer hoje. É uma obrigação estar na final. Apesar da derrota, ainda temos tempo e mais 90 minutos para reverter esse resultado. Vamos para esse jogo pensando no que necessitamos. Montamos elenco para ter dois times para jogar duas competições. É nossa responsabilidade e tínhamos que dar conta do recado", comentou o treinador

Mesmo com a necessidade de vencer, a equipe comandada por Rogério Ceni deve preservar peças consideradas titulares do elenco, dando espaço para jogadores o banco de reservas. No último duelo entre as equipes com mando do Jacuipense, em janeiro deste ano, o Bahia utilizou a equipe sub-20 e segurou um empate sem gols.

O retrospecto histórico favorece o Tricolor, mas indica um desafio equilibrado. Nos 11 confrontos realizados com mando do Leão do Sisal, o Bahia venceu cinco vezes, enquanto o adversário levou a melhor em duas oportunidades e houve quatro empates. Pelo Campeonato Baiano, foram nove duelos, com quatro vitórias do Esquadrão, três do Jacupa e dois empates.

No ano passado, os times decidiram o título estadual, e o Bahia levou a melhor. Após empate em 1 a 1 na ida, a equipe tricolor confirmou a taça ao vencer por 3 a 0 na Fonte Nova. Agora, precisa de um novo resultado positivo para manter vivo o objetivo de buscar mais uma conquista estadual.