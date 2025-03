Ypiranga anuncia retorno ao futebol profissional e disputa do Baianão

Ypiranga estará na disputa da Série B do Campeonato Baiano - Foto: Divulgação | Ypiranga

Terceira equipe com mais títulos do Campeonato Baiano, apenas atrás de Bahia e Vitória, o tradicional Ypiranga ficou nove anos fora de competições profissionais, mas a espera acabou: o clube está de volta ao Baianão. Na tarde desta sexta-feira, 7, o Aurinegro anunciou que estará na disputa da Série B do torneio estadual nesta temporada.

Em fase de reconstrução, o futebol do Mais Querido está sob administração do Grupo Squadra, conglomerado dirigido pelo ex-presidente do Bahia Guilerme Bellitani. O planejamento da equipe neste retorno, portanto, conta com a utilização de jovens jogadores, atletas de outros times da "família" e outros que serão contratados.

Presidente do Ypiranga, Cleiber Lopes revelou mais detalhes do plajenamento da equipe para esta temporada. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o dirigente disse que o acesso para a Série A do Baiano está nos planos do time para os próximos anos.

Cleiber Lopes, presidente do Ypiranga | Foto: Divulgação

"É o primeiro ano, é muito difícil jogar uma Série B do Baiano, apenas dois clubes sobem. Mas vamos tentar e quem sabe a curto, médio ou longo prazo, a gente possa almejar uma Série A ou até uma Série D do Brasileiro. Estamos trabalhando forte junto com a Squadra para que a gente não deixe de jogar profissionalmente", comentou.