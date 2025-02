Presidente do Ypiranga projeta retorno "forte" no futebol profissional

Cleiber Lopes, presidente do Ypiranga - Foto: Divulgação

Após nove anos afastado do futebol profissional, o Esporte Clube Ypiranga voltará a disputar a Série B do Campeonato Baiano em 2025. Dessa vez administrado pela Squadra Sports, empresa de Guilherme Bellitani responsável pela gestão do clube, o 'Mais Querido' promete unir jovens atletas da base e novos contratados, além de jogadores das outras equipes do conglomerado.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Cleiber Lopes, presidente do time, detalhou o processo de busca por parcerias, exaltou o trabalho realizado pela Squadra, e projetou a disputa na segunda divisão do Campeonato Baiano, que foi noticiada primeiramente pelo portal Bahia Notícias.

"Durante esse período buscamos diversas parcerias para que a gente pudesse fortalecer a base e o time profissional. Fechamos com Guilherme Bellintani, do Grupo Squadra, em um contrato de dez anos e, com isso, voltamos mais fortes, disputando a Série B (do estadual) e os campeonatos de base também. A expectativa é boa, vamos dar oportunidade para esses garotos jovens, que estão começando agora com 20, 17 e 18 anos", explicou o dirigente.

Cleiber Lopes, presidente do Ypiranga | Foto: Divulgação

Dez vezes campeão baiano, o Ypiranga é a terceira equipe com mais títulos estaduais, atrás apenas de Bahia e Vitória, mas não disputa o campeonato estadual profissionalmente desde 2016. Questionado sobre esses tempos difíceis, Cleiber revelou que a busca por um parceiro era uma prioridade.

"O Ypiranga ficou bastante afastado, era uma das minhas maiores preocupações para que o clube buscasse parceiros e a Série B, porque faz 9 anos que a gente não atuava no profissional. Vai ficar marcado para mim como presidente, que também fui atleta do clube com 14 anos de idade, está sendo histórico", disse.

Para a montagem do elenco e a preparação para disputar a segunda divisão, o Ypiranga deve utilizar jovens jogadores da base, atletas de outros clubes do conglomerado da Squadra Sports, além de outros que serão contratados. Para o dirigente, entretanto, a temporada vai ser "muito difícil".

"É o primeiro ano, é muito difícil jogar uma Série B do Baiano, apenas dois clubes sobem. Mas vamos tentar e quem sabe a curto, médio ou longo prazo, a gente possa almejar uma Série A ou até uma Série D do Brasileiro. Estamos trabalhando forte junto com a Squadra para que a gente não deixe de jogar profissionalmente", concluiu.

Cleiber Lopes assumiu o Ypiranga em dezembro de 2023 e segue seu mandato até o final de 2026.

Nos bastidores, circula a possibilidade de a Federação Bahiana de Futebol (FBF) criar uma terceira divisão para o Campeonato Baiano. Se essa proposta se concretizar, o Ypiranga disputaria a nova competição em vez da Série B. Atualmente, as principais divisões do futebol baiano são apenas a primeira e a segunda.