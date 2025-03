Neymar, Scooby, Medina e mais: relembre os 10 ex-romances de Anitta

Pedro Scooby | Simone Susinna | Vinicius Souza - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A vida amorosa de Anitta sempre desperta curiosidade, e nesta semana, a cantora voltou a ser assunto após ser flagrada em clima de romance com um moreno misterioso no camarote da Sapucaí. O registro foi feito na madrugada de quarta-feira, 5. Confira:

Anitta é beijada por moreno misterioso na Sapucaí | Foto: Anderson Bordê / Agnews

Ao longo dos anos, a artista se envolveu com diversos nomes famosos, desde esportistas a artistas internacionais. Alguns desses relacionamentos foram assumidos publicamente, enquanto outros ficaram apenas nos rumores. Relembre a lista:

Vinicius Souza

Vinicius Souza, conhecido como "Vinição", ex-jogador do Flamengo | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Vinicius Souza, conhecido como "Vinição", e Anitta foram vistos juntos pela primeira vez em setembro de 2024, durante o desfile da grife Balmain na Semana de Moda de Paris. O casal também foi flagrado fazendo trilhas em outubro do mesmo ano. No entanto, o relacionamento parece ter chegado ao fim em janeiro de 2025, quando os dois deixaram de se seguir no Instagram.

Simone Susinna

Ator italiano Simone Susinna | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ator italiano Simone Susinna, conhecido por seu papel na franquia "365 Dias", teve um breve envolvimento com Anitta em 2023. O casal chegou a trocar declarações e compartilhar momentos românticos nas redes sociais, mas nunca oficializou o namoro. A relação terminou de forma definitiva e sem reconciliação.

Michael Chetrit

Michael Chetrit e Anitta | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Michael Chetrit é um bilionário do setor imobiliário nos Estados Unidos e cofundador da Chetrit Ventures. Ele conheceu Anitta durante a temporada da cantora em Miami, no início de 2023. Em maio do mesmo ano, os dois foram fotografados juntos em uma festa, alimentando rumores de um romance.

Gui Araújo

Gui Araújo e Anitta tiveram um relacionamento sério durante a pandemia | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Gui Araújo e Anitta iniciaram um relacionamento no início de 2020. Durante a pandemia, o casal passou um período de quarentena juntos na casa da cantora. O influenciador chegou a participar do clipe da música "Tócame", gravado em casa. No entanto, a mudança de Anitta para os Estados Unidos acabou interferindo no namoro, que chegou ao fim meses depois.

Gabriel David

Gabriel David e Anitta | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O romance entre Anitta e Gabriel David começou no Carnaval de 2020. Os dois viajaram juntos para as Ilhas Maldivas e passaram um tempo em Angra dos Reis durante a quarentena. Apesar do término, a cantora manteve uma boa relação com Gabriel, que é amigo de seu ex-marido, Thiago Magalhães.

Pedro Scooby

Anitta e Pedro Scooby | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O namoro de Anitta e Pedro Scooby durou de junho a agosto de 2019. O surfista revelou que o relacionamento chegou ao fim por telefone, quando a cantora afirmou que precisava de um tempo para si. Anitta também confirmou que viveu momentos intensos ao lado de Scooby e chegou a mencioná-lo no programa "Anitta Entrou no Grupo", no Multishow.

Maluma

Cantor colombiano Maluma | Foto: Reprodução

O colombiano Maluma e Anitta viveram um affair em 2016, durante a parceria na música "Sim ou Não". Embora o romance nunca tenha sido oficialmente assumido, os dois chegaram a confirmar que ficaram juntos na época. Maluma revelou que o envolvimento não foi adiante porque preferia namorar alguém de fora da indústria musical.

Thiago Magalhães

Anitta foi casa com Thiago por 11 meses | Foto: Reprodução

Thiago Magalhães foi o único marido oficial de Anitta. Os dois se casaram em 2017 e ficaram juntos por 11 meses. O término aconteceu em 2018, e a cantora nunca revelou os motivos exatos da separação. Em entrevistas, Anitta chegou a comentar que Thiago "não era realmente um marido" e que o relacionamento não atendeu às suas expectativas.

Neymar

Neymar e Anitta | Foto: Reprodução

Anitta e Neymar protagonizaram um dos momentos mais comentados do Carnaval carioca ao serem flagrados aos beijos em um camarote na Sapucaí. Apesar da forte amizade entre os dois, o envolvimento romântico nunca evoluiu para um relacionamento sério. Atualmente, Neymar mantém um relacionamento com Bruna Biancardi, com quem tem uma filha.

Gabriel Medina

Gabriel Medina, Anitta e Neymar | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O surfista Gabriel Medina e Anitta foram vistos juntos em clima de romance durante o Carnaval do Rio de Janeiro, em 2019. Dois anos antes, a cantora já havia sido flagrada conversando animadamente com Medina em seu camarim. Em 2019, o surfista viajou até Los Angeles para acompanhar as gravações do álbum "Kisses" da artista, reforçando os rumores de um envolvimento.