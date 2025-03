Bruna Biancardi curte noite com amigas em meio a crise com Neymar

Bruna recebeu vídeos do atacante em uma festa em Araçoiaba da Serra - Foto: Reprodução | Instagram

Bruna Biancardi, em meio à crise no relacionamento com Neymar Jr., aproveitou a noite desta quinta-feira, 13, ao lado da irmã e amigas. O encontro, que começou com uma reunião de negócios em um prédio próximo à Avenida Paulista e ao bairro Jardins, na Grande São Paulo, contou com a presença da influenciadora Hanna Carvalho e da advogada Ana Paula.

A crise entre o casal teve início na segunda-feira, 10, pouco depois da semifinal do Campeonato Paulista, da qual Neymar ficou de fora. Segundo o Portal LeoDias, o jogador teria deixado a casa onde estava por volta das 22h, alegando que daria uma carona de helicóptero a um amigo.



No entanto, ele não retornou naquela noite, o que gerou descontentamento em Bruna. Neymar voltou apenas na manhã de terça-feira, 11, tentando apaziguar a situação. O casal chegou a comparecer à festa de Rafaella Santos, irmã do atleta, e o clima parecia ter se estabilizado.

Porém, na manhã desta quinta-feira, Bruna recebeu vídeos do atacante em uma festa em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, rodeado por mulheres. Pai de Neymar, que também estava no evento, tentou minimizar a situação, garantindo que o jogador não teria feito nada comprometedor.

Após os acontecimentos, Bruna seguiu com sua agenda e, na noite de quinta-feira, além da reunião, aproveitou um jantar com as amigas no restaurante japonês Makoto Cidade Jardim, conhecido por receber celebridades como Mari Fernandez, Xand Avião e Marina Ruy Barbosa.