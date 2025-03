Sergio Mallandro é alvo de criminosos na rua e se desespera

Sergio Mallandro sofreu assalto em São Paulo - Foto: Divulgação

Sergio Mallandro sofreu um assalto, na tarde desta quinta-feira, 13, na Rua Augusta, região central de São Paulo. Alvo de criminosos, o famoso teve o celular levado.

O comediante, que faz parte do Programa do Ratinho, do SBT, teve o seu aparelho arrancado de suas mãos por um motocicilista.

O amigo de Xuxa Meneghel foi encontrado muito nervoso com a situação pelo apresentador João Kleber. O encontro ocorreu quando Mallandro dirigiu-se a um shopping a fim de efetuar o bloqueio do aparelho roubado.

“Encontrei com ele no shopping, ele estava apavorado. A violência está demais em São Paulo. Está um absurdo. A gente não sabe mais o que fazer, né?”, disse o contratado da RedeTV! ao UOL.

“O Serginho ficou meio assustado, o que não é pra menos. Ele estava na calçada ali na Rua Augusta aguardando um amigo e o assaltante veio numa moto na contramão e passou a mão no celular dele. Ele estava muito chateado. Isso foi na Rua Augusta. É uma coisa inacreditável”, afirmou o apresentador.