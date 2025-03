Rafael Cardoso confessa ter compulsão sexual: "Ficava descontrolado" - Foto: Reprodução

Rafael Cardoso revelou em rede nacional ter compulsão sexual e ter enviado mensagens para menores de idade, além de ter traído sua ex-esposa, Mariana Bridi, durante o relacionamento. Sobre a infidelidade, o ator admitiu ao Domingo Espetacular, que "pulou a cerca" mais de uma vez e que deu em cima de menores de idade.

[Fui infiel] algumas [vezes]. Aconteceu [a troca de mensagens]. Tanto eu não sabia que era menor que falei 'ó, me desculpa'. E ainda brinquei: 'Quando você for maior, se quiser, pode falar comigo'. Porque eu não sabia. Imagina, eu tenho duas filhas Rafael Cardoso

"Foi totalmente errado da minha parte, um erro sem tamanho. Eu ficava muito com isso, aquela coisa sexual descontrolada e mandando mensagem. E quando eu acordava no outro dia, que eu via aquela lista de pessoas que eu tinha falado, eu falava 'nossa, o que é que eu estou fazendo da vida?'", disse o ator.

Entre as menores de idade que o ator enviou mensagem, está a ex-atriz mirim Duda Wendling, que na época tinha 15 anos. Os dois já haviam trabalhado juntos quando Duda tinha apenas 6 anos, na novela A Vida da Gente (2011) da Globo.