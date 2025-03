Cariúcha ameaça Baby do Brasil após discurso sobre abuso: "Que se dane"

Cariúcha detonou Baby do Brasil - Foto: Reprodução | SBT

Cariúcha surpreendeu com comentário contra Baby do Brasil, que causou polêmica, no começo da semana, por causa de discurso da cantora em um culto realizado em balada. No Fofocalizando, do SBT, a apresentadora ameaçou dar uma surra na famosa.

O comentário dela foi feito durante a repercussão da notícia. A ex-A Fazenda reprovou a atitude da cantora e disse que poderia perder o réu primário por bater nela.

"Se eu vejo essa mulher na minha frente, eu dou uma surra nessa Baby, porque aí quem vai perder o réu primário vai ser eu", disse Cariúcha. A apresentador ainda criticou a pregação de Baby do Brasil. "É um absurdo uma mulher falar para perdoar um estupro, um abuso dentro de casa, da família", reclamou.

"Isso é crime! Que se dane!", acusou Cariúcha, que ainda chamou a cantora de "maluca". "Você perdeu totalmente a noção. Sabe quantas crianças são estupradas dentro de casa pelos parentes? São muitas e o número só cresce cada vez mais. Só quem passou estupro e abuso sexual sabe, quem dirá as crianças. É cadeia para você!", comentou.

A fala da contratada do SBT ocorreu depois que Baby viralizou em vídeo gravado em um culto chamado de "Frequência com Deus". Na ocasião, ela declarou: “Perdoa tudo o que você tiver no seu coração aqui nesse lugar. Perdoa. Se teve abuso sexual, perdoa. Se foi da família, perdoa”.