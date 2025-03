Baby do Brasil pede a vítimas de abusos sexuais que perdoem agressores

Baby do Brasil surpreende com declaração - Foto: Reprodução | Instagram

Baby do Brasil voltou a surpreender com declaração. Nesta semana, a famosa começou a viralizar ao aparecer em vídeo pedindo para que vítimas de abusos sexuais "perdoem" seus agressores.

A cantora, que também é pastora, surgiu em gravação fazendo uma pregação na casa de shows D-Edge, em São Paulo, nesta segunda-feira, 10.

No culto intitulado "Frequência com Deus", a artista, que estava acompanhada pelo amigo e dono da boate, Renato Ratier, entoou canções em meios a discursos religiosos e surpreendeu com pedido.

Baby do Brasil pediu para que público presente se livre todos os sentimentos ruins e perdoassem aqueles que lhes fizeram mal.

"Perdoa tudo que você tiver de ruim no seu coração, aqui, hoje, nesse lugar, perdoa! Se teve abuso sexual, perdoa! Se foi da família, perdoa!", declarou a cantora.

A famosa seguiu e disse: "Se é briga de família: mãe, filho, pai, perdoa!". Ela ainda rebateu comentários sobre lotar a balada: "Hoje mesmo eu tive uma pessoa na minha família que disse assim: 'você não vai transformar a [D-Edge] numa balada gospel'".

O Splash procurou as assessorias de Baby do Brasil e da casa de shows para que se manifestassem sobre a polêmica, mas não obteve respostas.