Baby do Brasil tem dívida alta exposta e pode perder casa

Baby do Brasil está no meio de um problema - Foto: Reprodução | Globo

Baby do Brasil está com um grande problema para ser enfrentado. A cantora não pagou uma dívida no valor de R$ 231.062,44 com um banco e agora corre o risco de perder na casa no Rio de Janeiro.

A informação foi divulgada pelo jornal O Globo, que ressaltou o imóvel em questão fica em Botafogo, no Rio de Janeiro. O problema tem relação com um suposto descumprimento de um acordo que havia feito com a empresa.

A publicação ressaltou que a negociação foi feita com a instituição bancária, que homologou a ação na Justiça.

A quitação estava prevista para ser concluída em 2029, mas, segundo o banco, o acordo não estava sendo cumprido pela famosa.

Baby do Brasil deixou de pagar as parcelas em junho de 2024, o que provocou o pedido de penhora do imóvel por parte da instituição. Após o problema, o débito subiu para R$ 255 mil, sendo acrescido de 10% de multa e pagamento de honorários de 10% do valor da dívida.

O jornal garantiu que a famosa receberá um alerta depois que for intimada pela Justiça. O aviso deverá sinalizar que outros bens podem ser penhorados para o cumprimento da dívida.