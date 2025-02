Baby do Brasil se inspira em meme com Ivete e lança bloco no Carnaval

Baby do Brasil falou sobre trio após meme com Ivete - Foto: Reprodução | Band

Baby do Brasil protagonizou um dos momentos mais divertidos do Carnaval do ano passado e aproveitou a situação que viveu com Ivete Sangalo para lançar um bloco com um nome inesperado.

Em entrevista à Folha de São Paulo, a cantora disse que levará para o desfile em Salvador o bloco "Os Arrebatados", inspirado na conversa sobre o apocalipse entre ela e Ivete.

Em 2024, ela afirmou que o arrebatamento poderia ocorrer de cinco a dez anos, pedindo para o público “procurar o Senhor enquanto é possível achá-lo”. Ivete aproveitou a sua música e falou em “macetar” o tal apocalipse.

Questionada sobre o impacto da fala, Baby do Brasil comentou sobre “avivamento”: “A repercussão da fala foi maravilhosa. Arrebatamento foi a palavra mais procurada no Google nos últimos tempos. Depois daquilo que aconteceu, em toda internet se fala de Apocalipse. Foi um avivamento".

A artista, que foi a primeira a cantar em cima de um trio elétrico, não deu detalhes sobre a sua presença na folia em Salvador.