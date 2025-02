Ivete surpreende Daniela e Margareth com recado: "Quero ser igual"

Ivete deu recado para amigas - Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

O público presente no Candyall Guetho Square neste sábado, 15, teve a honra de ver um encontro especial e raro entre Margareth Menezes, Ivete Sangalo e Daniela Mercury. O momento foi comemorado pelas três, mas a dona do hit 'Energia de Gostosa' fez questão de enaltecer as amigas, que fazem parte dos 40 anos da Axé Music.

"Esta é uma oportunidade maravilhosa de dizer o quanto vocês nos inspiram, mesmo em várias frentes, na música, mas também na postura, nas mulheres que vocês são", afirmou a juazeirense, num dos momentos da apresentação do trio.

A baiana ainda comentou sobre as amigas: "E agradecer a maneira como vocês fazem as coisas. Eu agradeço muito porque, por mais que a gente tenha as coisas que são oriundas de nós mesmos, da personalidade, não há quem resista a uma forte e maravilhosa influência".

"E, graças a Deus, eu tive vocês para eu olhar e dizer, porra, essas mulheres são fod* e eu quero ser fod* igual a elas. Né, amor? Que oportunidade maravilhosa", completou Ivete.

Margareth Menezes agradeceu o carinho da amiga. Daniela também celebrou e disse que Ivete "ficou fod*" com a sua carreira.

As três cantaram o 'Canto da Cidade' e a nova música de Mercury, 'Axé Salvador'. Elas também lembraram de hits do Carnaval, como 'Frevo Mulher', 'Chame Gente' e 'Banho de Cheiro'.