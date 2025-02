Show de Margareth com Ivete e Daniela Mercury anima famosos; veja

40 ANOS DO AXÉ

Margareth fez show no Candeal - Foto: Divulgação

Margareth Menezes fez um show especial e transformou o Candyall Guetho Square, em Salvador, em um Carnaval na noite deste sábado, 15. Alguns famosos fizeram questão de prestigiar a apresentação da cantora, que recebeu Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Carlinhos Brown em seu palco.

Rita Batista, Marisa Orth e Marcus Majella aproveitaram bastante o show 'Maga Convida Axé 40 Anos', que prestou uma homenagem aos 40 anos do gênero musical.

Durante o seu show, ao lado de Brown, Margareth cantou a canção ‘Selei’, além de 'Dandalunda'. Com Ivete, a artista apresentou ‘Deixa Merecer’, que elas gravaram em janeiro, e 'Haja Amor'.

Já com Daniela Mercury, que enfrentou um problema com o som, a ministra cantou ‘Canto do Pescador’.

As três cantoras ainda fizeram questão de interpretar grandes hits do Carnaval de Salvador e a nova canção de Daniela, que presta homenagem ao gênero: 'Axé Salvador'.