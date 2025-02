Daniela Mercury se irrita com som e dispara: "Vou começar a cantar em braile"

Incômodo foi causado pelo desequilíbrio no som entre ela e Margareth Menezes - Foto: Luiz Fábio | Ag. A TARDE

O show "Maga Convida – Axé 40 Anos", idealizado por Margareth Menezes, já entrou para a história da axé music. Com as presenças de Daniela Mercury, Ivete Sangalo e Carlinhos Brown, o espetáculo celebrou quatro décadas do movimento musical surgido na Bahia reunindo algumas das suas principais vozes.

No entanto, um momento inusitado chamou a atenção do público durante o evento, quando Daniela Mercury reclamou do retorno do áudio enquanto se apresentava. Incomodada com o problema técnico, ela brincou: "Vou começar a cantar em braile, tá?", dando a entender que não conseguia ouvir sua própria voz no palco.

O incômodo foi causado pelo desequilíbrio no som entre ela e Margareth Menezes. "‘Tô’ ouvindo a voz de Maga, está altíssima, e a minha baixa. Ave Maria", comentou. Na tentativa de solucionar o problema, a artista decidiu tirar o fone de retorno, mas seguiu insatisfeita: "A sua continua bela, altíssima, e a minha baixa, parece que nada mudou."

Apesar da tensão no momento, a apresentação seguiu em clima de descontração. Quando Margareth ameaçou sair do palco para tentar melhorar o defeito, Daniela protestou: "Você não vai sair do palco, já tenho até surpresa para você".

E tinha mesmo. Na sequência, ocorreu um dos momentos mais especiais da noite quando Daniela e Margareth receberam Ivete. O momento não estava no roteiro, que previa apenas momentos individuais de cada, e levou o público ao delírio.

