Noite da Beleza Negra: Afrobapho aposta em referências afrodiaspóricas

Coletivo Afrobapho - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

A 44ª edição Noite da Beleza Negra, promovida pelo Ilê Aiyê, acontece neste sábado, 15, na Senzala do Barro Preto, no bairro do Curuzu, em Salvador, com o tema ‘O Curuzu é o mundo: e a porta de entrada é a percussão’. Uma das atrações do evento é o coletivo Afrobapho, que apresentará um manifesto artístico contra desigualdades raciais e sociais, incluindo uma batalha de vogue.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Lunna Montty, que é DJ, coreógrafa e integrante do grupo, ressaltou a importância de se falar sobre o coletivo naquele espaço. “Hoje, a gente vai contar uma história também. O Afrobapho tem uma amplitude muito grande. [A gente] quer mostrar a nossa arte de outra forma, para uma outra visão também, para que as pessoas consigam entender que a nossa corporeidade também vai para um outro sentido. [...] Vai ser um momento muito lindo e esperançoso”, afirmou.

Figurino

Para o figurino, o coletivo apostou em looks com referências afrodiaspóricas. “Neste ano, o Ilê Aiyê traz como temática o país Quênia. A gente quis também trazer referências do continente africano, referências da nossa irmandade, da nossa ancestralidade”, explicou Elivan Nascimento, que também faz parte do grupo.

Ele pontuou: “Nós somos corpos de pessoas LGBTQIAPN+, somos corpos também que representam a juventude negra periférica. E a gente trouxe essa referência afrodiaspórica dentro das nossas roupas para que pudéssemos também falar sobre a irmandade que tem dentro do eixo periférico com o continente africano”.

Coletivo Afrobapho | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Afrobapho

O coletivo Afrobapho é formado por jovens negros LGBTQIAPN+ da periferia de Salvador, que utilizam as artes integradas como ferramenta de mobilização e sensibilização social. Através de produções audiovisuais e performances artísticas, abordam numa perspectiva antirracista, questões de estética e dissidências de sexualidade e gênero.