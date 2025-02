Candidatas, horário e mais: tudo sobre a 44ª Noite da Beleza Negra do Ilê

Evento vai eleger a Deusa do Ébano 2025 - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O Curuzu, coração da negritude em Salvador, se prepara para mais uma edição da Noite da Beleza Negra, promovida pelo Ilê Aiyê. Em 2025, o evento chega à sua 44ª edição com o tema “O Curuzu é o mundo: e a porta de entrada é a percussão”, reafirmando a importância histórica e cultural desse território de resistência.

A festa acontece neste sábado, 15, na Senzala do Barro Preto, a partir das 20h30, e promete uma noite de encontros musicais, performances inesquecíveis e uma emocionante homenagem a Ekedi Dete Lima, estilista do bloco e uma das suas fundadoras.

Atrações Musicais e performances

O palco da Noite da Beleza Negra 2025 será ocupado por artistas de peso:

Rachel Reis, cantora e compositora baiana, fará o show principal.

Larissa Luz e a orquestra Aguidavi do Jêje apresentarão um especial sobre a história do Ilê Aiyê.

Denise Correia fará uma performance especial em homenagem a Ekedi Dete Lima.

Cris Vianna e Jennifer Nascimento encenarão um espetáculo sobre ancestralidade e força feminina.

O coletivo Afrobapho trará um manifesto artístico contra desigualdades raciais e sociais, incluindo uma batalha de vogue.

Band’Aiyê, sob regência dos maestros Mário Pam e Kehindê Boa Morte, embalará a noite com sua sonoridade potente.

Eleição da Deusa do Ébano do Ilê Aiyê 2025

Um dos momentos mais aguardados da noite é a escolha da Deusa do Ébano 2025. Quinze finalistas disputarão o título, encantando o público com carisma, beleza e desenvoltura na dança afro.

As vencedoras serão premiadas com troféus, fantasias do bloco e valores em dinheiro:

1º lugar: Troféu Deusa do Ébano + fantasia + R$ 7.150,00.

2º lugar: Troféu Sérgio Roberto + fantasia + R$ 6.600,00.

3º lugar: Troféu Sérgio Roberto + fantasia + R$ 6.000,00.

A apresentação será comandada por Arany Santana, Sandro Teles e Val Benvindo, com a participação de uma personalidade surpresa.

Quem são as candidatas a Deusa do Ébano do Ilê Aiyê 2025?

Adriane, Camila, Caroline, Cecilia, Ivana, Isis, Lorena, Maria Victoria, Nayara, Rafaela, Stephanie, Tainã, Thuane, Wania e Yasmin são as finalistas que tentarão conquistar o júri com seu carisma, beleza e desenvoltura na dança afro e provar que merecem a tão almejada coroa, que será entregue pela atual Deusa do Ébano, Larissa Valéria Sá Sacramento.

Saiba tudo sobre elas, clicando aqui: Noite da Beleza Negra: saiba quem são as 15 candidatas à Deusa do Ébano

Homenagem a Ekedi Dete Lima

A história de Dete Lima, estilista das Deusas do Ilê, será contada em uma emocionante performance. Herdeira do talento de sua mãe, Mãe Hilda de Jitolu, Dete é responsável por figurinos icônicos que são verdadeiras obras de arte. A homenagem destacará sua contribuição para a valorização da estética afro-brasileira.

Como assistir

A cerimônia será transmitida pela TVE e TV Brasil, mas também é possível comprar ingressos para assistir presencialmente.

Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Ticket Maker e na própria Senzala do Barro Preto, com valores acessíveis e opção de ingresso social:

Pista: R$ 200 (inteira), R$ 100 (meia), R$ 45 (ingresso social).

Camarote: R$ 300 (inteira), R$ 150 (meia).