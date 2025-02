Noite da Beleza Negra: "Consciência de negritude é essencial"

- Foto: Denisse Salazar/ Ag. A TARDE

A 44ª edição da Noite da Beleza Negra, que elegerá a nova Deusa do Ébano, será realizada neste sábado (15), na sede do Ilê Aiyê, na Senzala do Barro Preto, no Curuzu. Nesta sexta-feira (14), durante uma coletiva de imprensa, a diretora do Mais Belo dos Belos, Arany Santana, e um dos fundadores do bloco, o Vovô do Ilê, ressaltaram a importância do evento para a população afro.

Arany Santana fez questão de dizer o quanto as meninas que passaram pela sede do Ilê estão se destacando na sociedade. "Todas essas meninas, muitas que já passaram por aqui, hoje são educadoras, são médicas, biólogas, cientistas, e eu que participo do processo de seleção dessas meninas, que há 38 anos, quando eu fiz a primeira vez, quantas meninas tinham dificuldades até de escrita e de se comunicar?", iniciou.

"Hoje, você têm meninas pedagogas, fisioterapeutas, até porque o Ilê Aiyê ajudou essas mulheres negras a conhecerem sua história e terem a certeza de que elas podem ser o que elas quiserem, a cor da pele não influência em absolutamente nada, todas são capazes de qualquer coisa, mas o racismo nesse país é tão cruel que faz a gente se sentir inferior e não enfrentar. O concurso da Beleza Negra é uma injeção que é dada a essas mulheres", declarou completou a diretora.

"Hoje elas vêm aqui tranquilamente, participam, sabem se expressar, têm consciência de negritude, porque se não tiver consciência de negritude, elas não pisam nem aqui no Curuzu", cravou Arany.

Vovô do Ilê comentou a relevância do título de Deusa do Ébano para a instituição. "É muito importante, é a nossa grande representante em todos os eventos, viagens. Tem a diretora, tem a banda, mas a Deusa do Ébano é um símbolo que foi criado pelo Ilê então isso é muito [importante], não é à toa que inúmeras concorrentes querem participar, sentem orgulho, esse ano tivemos mais de 100 garotas inscritas, um pessoal teve um trabalho danado pra chegar as 15 finalistas, não é brincadeira não", explicou.

Turbantes

Se tem uma peça chave nas produções das meninas do Ilê é o turbante. Em conversa com o Portal MASSA! Dete Lima, uma das fundadoras e estilista do Ilê, que será homenageada nesta edição do concurso, falou sobre o processo de criação.

“Desde criança eu ficava olhando minha mãe vestir os Voduns (entidades espirituais sagradas) imaginando o que poderia fazer no corpo e na cabeça de uma mulher negra. Com o surgimento do Ilê, eu pude dar vida a todo esse pensamento dessa menina, dessa criança”, conta Dete.

“Eu comecei de forma acanhada colocando o turbante, a coroa na cabeça de cada uma delas e isso foi evoluindo, mudando, e tem essa formação da nossa coroa, que é uma criação própria e é gratificante”, disse a estilista, relembrando o começo de tudo.

Dete ainda revelou sua inspiração para a criação dos figurinos de 2025. “Tem a inspiração do tema, porque tem o tema para você fazer a pesquisa, tem que se pensar no dia a dia e o que os Voduns, os Orixás, Ibejis, Nkisis, Caboclos me dão eu vou fazendo toda essa criação".

Aos 71 anos de vida, 50 deles devotado ao Ilê, Dete celebra a homenagem que irá receber. “É muito emocionante essa homenagem, estou muito feliz com isso e é bom quando você recebe homenagem em vida para você está aqui vendo as pessoas e está agradecendo todo esse trabalho e toda homenagem que você está recebendo”, declarou.