Em ensaio gratuito, Ara Ketu apresenta seu novo vocalista, Guga Camafeu

Guga Camafeu - Foto: Divulgação

O Ara Ketu inicia uma nova fase em sua trajetória com um ensaio especial no Pelourinho, na noite de amanhã (13). O evento marca a chegada do cantor Guga Camafeu como novo vocalista da banda, que se consolidou como um dos grandes nomes da axé music. A apresentação é gratuita e integra o projeto Pelo Pelô, com apoio do Governo do Estado da Bahia e da iniciativa Axé Music de Boa. O show começa às 19h, na Praça das Artes.

A escolha de Guga Camafeu representa um momento de renovação para o Ara Ketu. Natural de Brasília e com forte ligação com o samba-reggae, o cantor tem uma trajetória consolidada na música e já dividiu o palco com Natiruts, Saulo, Margareth Menezes, Durval Lelys e Timbalada. Além disso, ficou conhecido nacionalmente em 2016, ao participar do quadro “Iluminados”, no Domingão do Faustão.

O convite para integrar o Ara Ketu veio por meio de um contato da equipe da banda. Guga relembra que um produtor o chamou para uma audição e, após o teste, foi confirmado como novo vocalista. Ele define esse momento como a realização de algo para o que já vinha se preparando e afirma estar pronto. “É a concretização de um trabalho de mais de 20 anos, de muito respeito com a música da Bahia. Me sinto premiado por Deus. Estou prontíssimo pra continuar levando o legado de muita história e trazer o meu DNA para esse novo momento do Ara Ketu”, compartilha.

A conexão de Guga Camafeu com a sonoridade do Ara Ketu está, sobretudo, na percussão, que sempre foi um dos elementos centrais da banda. Ele destaca que o grupo foi um dos responsáveis pela consolidação desse estilo dentro da música baiana e que pretende manter essa essência, ao mesmo tempo em que adiciona sua marca pessoal.

A nova fase do Ara Ketu chega em um momento simbólico, quando a banda completa 45 anos de história. Para Guga, a experiência de estar em contato com integrantes históricos, como Vera Lacerda, fundadora do bloco, é um aprendizado fundamental para compreender a trajetória do grupo e seguir com responsabilidade essa missão.

“É uma responsabilidade muito boa e gostosa de estar vivendo. Ainda ter contato com a Dona Vera, poder estudar com ela que foi a responsável por tudo acontecer , essa conexão é muito importante e uma lição de vida fantástica pra mim”, expressa.

Desde o anúncio de sua entrada no Ara Ketu, Guga tem recebido grande apoio do público. Ele conta que sua cidade natal, Brasília, e seguidores de diversas partes do Brasil e do mundo demonstraram entusiasmo nas redes sociais. Para ele, a aceitação do público reforça que sua identidade artística se encaixa na proposta do grupo.

Processo de reestruturação

No ensaio no Pelourinho, o público vai poder conferir essa nova fase do Ara Ketu.

No repertório, estarão grandes sucessos como Ara Ketu é Bom Demais, Mal Acostumado, Festa na Cidade, Ô Meu Pai e Toma Lá, Dá Cá. Além disso, o evento contará com a participação especial de Daniela Mercury, que dividirá o palco com a banda.

Além dos clássicos, o ensaio trará novidades, incluindo a música Amor Preto, que marca o início desse novo ciclo. Segundo Guga, a banda está em um processo de reestruturação, resgatando canções que deixaram de ser tocadas recentemente e preparando um repertório que equilibre tradição e inovação.

O evento no Pelourinho também marca a retomada dos ensaios da banda, que por muitos anos fizeram parte do calendário cultural da Bahia. Para Guga, essa é uma oportunidade de fortalecer ainda mais a relação do Ara Ketu com o público e consolidar sua identidade nessa nova fase.

Com a entrada de Guga Camafeu, o Ara Ketu passa a integrar a produtora Olá Music, que gerencia nomes como Durval Lelys, Olodum e Filhos de Jorge. Essa mudança faz parte da estratégia de fortalecimento da banda no cenário nacional e internacional, com a ampliação de projetos e novos lançamentos.

Os planos para o futuro incluem a produção de novas músicas e a possibilidade de um álbum. “Já estamos trabalhando bastante para isso. Trazer o novo com as identidades do Ara e a minha. Essa junção vai dar muito certo e vocês podem esperar muita dedicação e amor que estão sendo depositados neste trabalho. Ansiosos para os anos que temos pela frente, felicidade sem fim”, comemora. Além das gravações, o grupo também pretende expandir sua agenda de shows.

A expectativa é que, após o ensaio no Pelourinho, novas datas sejam anunciadas.

Ensaio do Ara ketu e convidados (Olodum, Daniela Mercury e Filhos de Jorge) / Amanhã, 19h / Praça das Artes, Pelourinho / Gratuito

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.